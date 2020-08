Lívia Andrade aposta em look de gatinhos em novo clique sexy

Lívia Andrade deixou a web atordoada com o seu mais novo post no Instagram. Na noite da última sexta-feira (21), a apresentadora do SBT abriu o final de semana sem calça, com uma blusa com gatinhos estampados, batom vermelho e uma enxurrada de elogios.

“Gatenhos”, escreveu a artista na legenda, que já recebeu mais de 70 mil curtidas. O público ficou alvoroçado com o novo clique de Lívia por causa da pouca roupa em meio ao frio intenso de São Paulo. Na noite de ontem, os termômetros ficaram abaixo dos 12º.

Ao todo, a musa recebeu mais de 1.300 comentários em menos de 24 horas. “Menina, tá um frio… Vai vestir uma calça!”, pediu uma fã. “Adorei os gatinhos”, completou. “Me empresta 10% dessa beleza toda?”, pediu outra. “Gente, que mulher!”, desabafou um terceiro. “Linda, você e a blusa… Amor gatinhos”, destacou mais uma.

A contratada da emissora de Silvio Santos tem apostado em fotos sensuais na rede social durante a quarentena. Recentemente, a ex-apresentadora do Fofocalizando surgiu fazendo biquinho e com uma lingerie sexy que arrancou suspiros dos internautas.

Longe do SBT pela interrupção das gravações dos programas por causa da pandemia e ao mesmo tempo na geladeira após uma polêmica no Triturando, Lívia entrou na mira de Vildomar Batista, ex-Band, para um novo programa idealizado por ele e produzido pela sua produtora.

Confira: