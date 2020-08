Lívia Andrade lamenta retirada de Chaves do SBT

A saída de Chaves do SBT deixou muita gente triste, incluindo Lívia Andrade. No Instagram, a apresentadora postou fotos de quando pôde conhecer o cenário do programa e ainda lamentou a atual novidade.

“O SBT me proporcionou um dos dias mais emocionantes da minha vida! O dia que eu pisei no cenário, um filme passou na minha cabeça, era tudo tão perfeito“, legendou Lívia, que se caracterizou de Dona Florinda em um especial feito pela emissora.

“Saí abrindo as portas 14 e 71, corri olhar dentro do barril do Chaves, parecia uma criança. Minha infância foi assistir ‘Chaves’ na casa da minha vó, eu era tão pequena que precisava subir na gaveta pra alcançar o botão da televisão pra trocar de canal“, lembrou.

“Fui presenteada, interpretei Dona Florinda com um elenco maravilhoso nos especiais da emissora. Foi um casamento perfeito, nem dá pra acreditar que não vou ver mais Chaves no SBT, passada!“, finalizou.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Que pena que o ‘Chaves’ vai sair das telinhas do SBT“, lamentou um internauta. “Esse remake do ‘Chaves’ também é bem legal“, destacou um fã. “Uma pena, foi chato ver outros seriados no lugar do ‘Chaves’ hoje mais cedo“, afirmou um terceiro.

Confira: