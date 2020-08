Lívia Andrade ostenta corpão em foto de lingerie e dá o que falar

Toda trabalhada na sensualidade, Lívia Andrade surgiu fazendo biquinho e de lingerie no Instagram. Dona de um corpão, a apresentadora foi muito elogiada por seus seguidores.

Na imagem, a loira aparece encostada em uma pilastra enquanto usa um conjuntinho rosa claro de calcinha, sutiã e robe. “A noite é escura e cheia de horrores!”, legendou Livia.

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. “Que mulher”, admirou uma fã. “Você é perfeita”, afirmou outra. “Que corpão“, observou uma terceira. “Mana do céu. Que maravilhosa”, escreveu mais uma.

Sempre muito linda, Lívia Andrade vive exibindo sua beleza no seu perfil do Instagram. Com fotos de arrasar, a contratada do SBT chama muita atenção por lá.

Inclusive, recentemente, a apresentadora compartilhou um clique tomando banho de banheira sem nenhuma roupa. “Hora do banho”, escreveu. A publicação ultrapassou 100 mil curtidas.

Dentre os mais de mil comentários, um deles foi o seguinte: “Muito linda, sempre arrasando nas fotos, e inovando. Impressionado com sua beleza“. Outro internauta admirou as férias de Lívia Andrade: “Vida difícil a sua, hein?! Só curtindo a serra catarinense… Aproveitando a deixa, que corpo lindo que você tem. Parece esculpido“.