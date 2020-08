Lívia Andrade posa durante o banho e ostenta corpão

Após explorar alguns cantos da casa para tirar foto, Lívia Andrade resolveu posar no banheiro, mais especificamente, no chuveiro, na hora do banho.

Sem roupa, a apresentadora surgiu fazendo caras e bocas em três registros postados no Instagram. Enquanto a água caia na sua frente, a loira, que foi fotografada só do busto para cima, brincou e seduziu para a lente.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Eu piro nessa geminiana“, afirmou uma internauta. “Pensei que gata tinha medo de água”, brincou outra. “Plena até tomando banho“, afirmou uma terceira.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Livia Andrade chama atenção no Instagram. Sempre compartilhando cliques sensuais, a loira sempre atrai muitos elogios.

No início da semana, a contratada do SBT surgiu fazendo biquinho e usando uma lingerie rosa. “A noite é escura e cheia de horrores!”, legendou.