Localiza abre novas vagas de EMPREGO em diversos cargos no Brasil

À procura de um emprego? A Localiza, rede brasileira de lojas especializada em aluguel de automóveis, oferece novas vagas de emprego. As oportunidades oferecidas pela empresa são para diferentes áreas de atuação.

“Localiza é uma empresa brasileira de aluguel de carros fundada em 1973 em Belo Horizonte e é a maior empresa de aluguel de carros da América Latina e uma das maiores do mundo em tamanho de frota e capitalização de mercado”.

A empresa possui uma rede composta por 584 agências de aluguel de carros no Brasil e em outros oito países, 286 dos quais pertencem diretamente e 158 dos quais são franqueados no Brasil, em 280 cidades do país. sendo 70 filiais, são franqueadas no exterior em 44 cidades da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.”

Decorrente de um período de bons rendimentos, a companhia anunciou lucro líquido de R$ 22,4 milhões entre os meses de outubro e dezembro de 2019, com alta de 25,9% em relação ao mesmo período de 2018.

Os cargos têm como destino o estado de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná.

Confira abaixo algumas vagas disponíveis.

Cargos