Lore Improta bebe da água de Leo Santana e toma banho nela

Leo Santana reatou o namoro com Lore Improta após uma grande sequência de idas e vindas, abrindo margem para várias brincadeiras por parte do público.

No entanto, a dançarina surpreendeu a todos ao se antecipar e brincar com a situação em um vídeo no TikTok, no qual falou diretamente sobre o assunto.

Com uma foto do casal atrás, ela disse o que muitas mulheres costumam dizer após um término. “Eu: Desta água não bebereis”, iniciou.

E completou dizendo que acabou voltando atrás depois de pouco tempo. “Eu 30 dias depois: Bebi a água, me afoguei na água, tomei banho na água”, disparou.

“Estou morando em um continente submerso na água, comprei um maiô e falei para meus amigos me chamarem só de aquaman agora”, completou.

Os fãs amaram a brincadeira e elogiaram a loira pela sinceridade. Vale lembrar que, em entrevista ao UOL, eles falaram da retomada recente do relacionamento. Na ocasião, disseram que o isolamento social aproximou ainda mais os dois.

“Se teve algo de positivo nessa questão da covid-19 é que estamos mais juntos do que nunca, num grude só. Acho que a distância e a agenda cheia ocasionavam boa parte das nossas brigas”, comentou o cantor baiano.

Lore Improta, que recentemente polemizou ao mandar indireta para a FitDance, acrescentou: “Com certeza, estamos muito bem desta vez. Na verdade, a gente nunca perdeu o contato. Só quando ele me perturbava muito e eu o bloqueava de vez em quando [risos]. Mas a gente sempre esteve muito focado em nossas carreiras e realmente faltava tempo”.

Ainda no papo, Leo Santana não poupou elogios para a amada. “Tenho certeza de que ela vai arrebentar como apresentadora. A Lore sabe se comunicar muito bem, é formada em publicidade, tem o canal dela no YouTube”, afirmou.

Confira: