Luan fala após receber chance como titular na final do Paulistão

Com a lesão de Felipe Melo, quem assumiu o posto na zaga do Palmeiras foi Luan. O defensor foi titular na final do Paulistão contra o Corinthians ao lado de Gustavo Gomez, com quem fez a dupla campeã do Brasileirão em 2018. Após a partida, o atleta lamentou o resultado e disse que quem entrar em campo no sábado vai se doar ao máximo pelo clube.

“Difícil o clássico, ainda em uma final de campeonato. É um jogo de muito embate, muita disputa. Triste pelo resultado porque queria sair daqui com a vitória, não só eu como todo o grupo. Agora nós temos dois dias para descansar e vamos fazer o jogo final na nossa casa. Quem o professor escolher dar o máximo para que a gente possa sair com a vitória e com o título”.

Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro de 27 anos tem 86 partidas disputadas pelo Verdão. Em 2020, esteve presente em sete jogos. Para a segunda partida da final, Felipe Melo tem a possibilidade de voltar, caso já esteja recuperado. Caso contrário, Luan deve ser novamente a escolha de Luxa para o setor defensivo.