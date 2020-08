Luan ganha elogios após primeira final, e Palmeiras vive expectativa por volta de Felipe Melo

Com Luan como titular na vaga de Felipe Melo, o Palmeiras empatou por 0 a 0 contra o Corinthians na noite desta quarta-feira, em Itaquera. O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou a performance do substituto, mas vive a expectativa de ter o retorno de seu capitão para a decisão do Campeonato Paulista.

Escolhido para substituir Felipe Melo no fim do jogo contra a Ponte Preta, Luan começou jogando diante do Corinthians e não decepcionou. O zagueiro de 27 anos de idade atuou de maneira simples ao lado de Gustavo Gomez e fez algumas ligações diretas no primeiro tempo.

“Gostei muito da presença do Luan. Foi uma participação sóbria, tranquila. Sem causar sustos”, disse Luxa, estendendo os elogios ao parceiro paraguaio. “É difícil marcar o Jô, ele incomoda. O Gustavo subiu bastante e tirou algumas bolas”, declarou o comandante.

Felipe Melo sofreu lesão na coxa esquerda durante o segundo tempo da vitória sobre a Ponte Preta, alcançada na noite do último domingo. Desde então, o zagueiro vem fazendo tratamento intensivo para atuar na segunda final, inclusive em sua residência.

Com apenas seis gols sofridos em 15 partidas, o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Paulista – Felipe Melo disputou 12 jogos pelo torneio estadual. Caso o capitão não tenha condições de atuar contra o Corinthians, Luan será mantido como titular.

A segunda e última final do Campeonato Paulista está marcada para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. O time vencedor no Derby garante o título, enquanto um novo resultado de empate leva a decisão para as cobranças de pênalti.