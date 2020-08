Luan Santana exibe corpo musculoso ao aparecer só de shortinho

Luan Santana, que completou 13 anos de carreira recentemente, tem marcado a data nas redes sociais. O astro falou da simbologia com este número e também chamou a atenção ao exibir o corpo musculoso.

“13 de março eu nasci, num dia 13 eu lancei a meteoro, a primeira aparição da Virgem Maria em Fátima foi no dia 13 de maio de 1917 e se repetiu nos seis meses seguintes sempre dia 13. Foi ela que me protegeu nesses 13 anos de carreira. E é sob o manto dela que eu sigo rumo aos próximos 13. Obrigado meus fãs, obrigado Deus“, escreveu Luan em recente post no seu perfil do Instagram.

A publicação foi feita na quarta-feira (12) e na foto o cantor aparece sentado a um estilosíssimo carro, mostrando seu musculoso corpo e duas das suas três tatuagens, vestindo apenas um shortinho. Por conta disso, ele recebeu quase 300 mil likes e elogios diversos.

“Você é perfeito, já falei né?”, declarou uma fanática por Luan. “Não sei o que começo a elogiar, se esse corpinho gostoso que você tá ou se o talento que você tem apresentado esses anos todos“, completou outra internauta. “Luan você é o amor da minha vida”, brincou uma seguidora mais atrevida.

Há alguns dias, Luan Santana recebeu uma caprichada homenagem pelo 13º aniversário de sua carreira: um carro de som que tocou algumas de suas músicas e passou mensagem especial, uma cesta de café da manhã e um lindo buquê de rosas.

Confira: