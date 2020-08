Luana Piovani arrasa ao fazer topless em Ibiza

Luana Piovani decidiu compartilhar alguns registros da sua recente viagem à Ibiza, na Espanha. Desinibida e de topless, a famosa de 43 anos, mostrou que sua flexibilidade está em dia ao se alongar nas cordas.

“Muito feliz em ter conseguido“, disse ela ao legendar as imagens.

Morando em Portugal com os três filhos, frutos do casamento com Pedro Scooby, Dom, Bem e Liz, a loira postou os registros direto do aeroporto, onde estava para embarcar para Suécia, onde fica por três dias.

“Estou no aeroporto. Estou indo para a Suécia. A moça do embarque falou que a gente teria que fazer quarentena e eu ‘mas vou ficar três dias. Chequei todas as informações. Tem uma guia me esperando’. Daí liguei para a guia desesperada e ela me falou que nunca houve quarentena lá e que inclusive a Suécia está meio mal da fama porque lá eles não usam máscara, não mantêm distanciamento e nunca fecharam para ninguém (as fronteiras)“, disse ela, que depois soube que a atendente estava errada e que ela não precisaria de quarentena.

Recentemente, o bumbum da atriz deu o que falar. Ao publicar um registro que rememora quando foi capa da Playboy, em 2016, ela foi acusada de ter manipulado as fotos para valorizar o atributo Logo, deu uma resposta bem atravessada.

“Tem é tratamento de imagem, harmonização de cores e luzes. Vocês não me conhecem mesmo ou estão com dor de ver a chulapa da minha bunda. Essa bunda é minha, ela existe, é mole, tem celulite, mas é grande, filha, e nessa posição ela se empina para a parte da frente do corpo ficar todo vertical. Engulam minha bunda e ponto“, detonou.

Para quem quisesse tirar a prova, Luana ainda deixou uma dica: “Aliás, reparem na minha foto lá em Ibiza, no balanço, e verão que a curva da cintura abrindo para a bunda é a mesma. Aff, vocês me cansam“.