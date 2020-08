Luana Piovani desabafa após “perrengue chique” na Suécia

Luana Piovani tem usado o seu Instagram para mostrar aos seguidores detalhes de sua viagem pela Suécia. Nesta quarta-feira (12), porém, a famosa mostrou que nem tudo são flores e compartilhou um “perrengue chique”.

A atriz desabafou nas redes sociais que pediu lagostim e camarão para o almoço, em um restaurante à beira do mar, mas não conseguiu comê-los.

“Aqui está na época do lagostim. Estou aqui, adoro lagostim e pedi. Você não está entendendo: vieram cinco lagostins no meu prato, inteiros, com os olhos”, iniciou a apresentadora.

“Foi me dando um negócio. Disse, ‘moço [para o garçom], pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo mexer nesse negócio’”, completou Luana Piovani.

Em seguida, ela narrou que o funcionário que lhe atendeu mostrou que, para comer os crustáceos, era necessário pegá-los pelo rabo. Depois, ela precisava cortá-los com a faca.

“Eu disse, ‘não tenho a menor condição de fazer isso com o bicho’. Ele vem morto, mas o bicho é o bicho. Pedi um camarão, e ele veio igual. Fiquei meio aflita. Daí, pedi uma torradinha com camarãozinho e maionese, que é a minha cara“, revelou.