Luana Piovani rebate seguidor após ser criticada por resgatar ensaio nu

A atriz Luana Piovani causou, mais uma vez, nas redes sociais ao relembrar um dos vários ensaios sensuais que fez ao longo da carreira. No feed do Instagram, a loira compartilhou uma das capas que realizou para uma revista masculina, aparecendo completamente nua.

Com as hashtags #DiaDeCarteirada, #AmoAsOrelhinhas e #AgostoMeuMês, um seguidor chamou a atenção da apresentadora. Ele postou apenas emojis de biscoitos, insinuando que Piovani estava apenas atrás de atenção.

Sem excitar, Luana respondeu ironicamente: “A Piraquê toda, papai! Recheada!“. Os outros fãs da apresentadora aprovaram a resposta e ainda comentaram: “Coberta com chocolate“.

Recentemente, a também apresentadora foi criticada ao aparecer em aglomerações em meio à pandemia do coronavírus, na Espanha, onde está aproveitando o verão do local.

Nos Stories do Instagram, a artista resolveu se explicar. “Eu sei que vocês ficam aí vendo as coisas que eu posto, e eu sei que a realidade no Brasil está muito diferente do que a gente está vivendo aqui“, iniciou.

“Mas saibam vocês, que o único lugar que eu fui que realmente tinha aglomeração foi aquele que eu postei no primeiro dia, que eu fui ali no porto e eu nem fui para dentro da aglomeração. Eu vi e fiquei chocada, tirei uma foto, dei uma passeadinha e fui embora“, afirmou.

A artista explicou que mesmo o local estando com a situação diferente da do Brasil, as pessoas estão seguindo com os cuidados: “Mas tudo que se faz é com máscara, todo o lugar que você entra as pessoas tiram a sua temperatura, te dão álcool em gel, não pode ficar perto. Todo lugar tem lugar marcado para você ficar distante um do outro“.

