Luandre RH abre 1.940 VAGAS de EMPREGO no Brasil

Grande oportunidade! A Luandre, empresa de RH, está oferecendo nada menos que 1.940 novas vagas de emprego. De acordo com informações da empresa, há vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

A Luandre se trata de uma empresa de Recursos Humanos, que completou 48 anos de atuação em 2018 e continua a oferecer ao mercado soluções técnicas e inovadoras na área de R.H para mais de 4 mil clientes. Oferece também serviços de Administração de Pessoal, Programas Especiais (em Saúde, Varejo, Logística e PARP), Avaliação Profissional e RPO (Recruitment Process Outsourcing).

Atualmente, a Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Confira abaixo alguns dos cargos disponíveis na empresa.

Cargos

Auxiliar de Logística

Vendedor de Loja

Consultor de Vendas

Técnico de Enfermagem

Gerente Comercial

Operador de Supermercado

Técnico de Eletrônica

Assistente Administrativo

Auxiliar de Estoque

Conferente

Operador de Caixa

Recepcionista

Operador de Empilhadeira

Analista de Recursos Humanos

Repositor

Analista de Controle de Qualidade

Ferramenteiro

Gerente Geral

As vagas são oferecidas para Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Inscrições

Para mais informações, ver mais cargos e se inscrever, os interessados devem acessar o site de recrutamento.