Lucas Lima toma atitude com Rafaella Santos ao saber de flagra com Gabigol

Apesar de negarem que haviam reatado o namoro, Lucas Lima e Rafaella Santos passaram a quarentena juntos na casa de Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, como informa a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia. No entanto, após os rumores sobre a reaproximação da morena com Gabigol, o jogador do Palmeiras tomou uma atitude.

Depois que foi noticiado que Rafaella tinha jantado com o craque do Flamengo em uma pizzaria no Rio, Lucas bloqueou a influenciadora digital no Instagram.

De acordo com a publicação, Lima não gostou nem um pouco de saber pela mídia que Santos estava jantando com o ex-namorado.

Apesar dos dias com Lucas Lima, a irmã de Neymar parece estar mesmo interessada é em reatar com Gabigol. Segundo o jornal Extra, Rafaella Santos está fazendo de tudo para ter o jogador de volta em sua vida.

Após meses afastados, a influencer segue apaixonada pelo ex. Querendo mudar o status de relacionamento, a famosa segue tentando reconquistar com o boy, coisa que pode não demorar para acontecer, já que os dois estão bem próximos.