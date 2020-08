Lucas Lucco surpreende e anuncia data do casamento para este mês

O casal Lucas Lucco e Lorena Carvalho está bem perto de subir ao altar. Os dois, que chegaram a adiar a cerimônia por duas vezes desde que ficaram noivos em agosto do ano passado, oficializam a união no próximo dia 27, em cerimônia íntima.

“Sempre quis fazer meu casamento em casa, só para as pessoas mais íntimas mesmo. Não sou do tipo que convida influenciador e artista se não sou amigo de verdade. Vou convidar só os familiares que viveram comigo. Na última lista que a gente fez tinham 86 pessoas! É pouca gente!“, garantiu em entrevista a Leo Dias.

Recentemente, o casal decidiu interagir com o público e revelar detalhes da relação dos dois, que já dura sete anos – entre idas e vindas. Através de vídeos, o casal matou a curiosidade dos fãs, que enviaram perguntas pelo Instagram.

Uma das dúvidas mais frequentes foi sobre como os dois se conheceram. O cantor se antecipou, revelando que se conheceram no eventos Caldas Country, em 2012, e a noiva completou: “Mas nós nos vimos lá pela primeira vez. A gente não conversou, não se conheceu, de fato“. Em seguida, ele rebateu: “Mas depois eu fui atrás“.

Ainda no embalo sobre o início da relação, eles comentaram o primeiro encontro. “Ele queria que eu o encontrasse pela primeira vez em um hotel. Eu disse que não, não funciona assim“, lembrou Lorena. Lucas, porém, fez um adendo: “Ela quis encontrar em um shopping. A gente conversava duas palavras e tirava foto“.

Para se explicar, a moça confessou que não sabia como era se relacionar com alguém famoso e, portanto, não tinha noção do assédio das fãs. “Eu achava que ia dar um passeio no shopping, como se fosse assim“, explicou.