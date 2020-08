Luccas Neto anuncia que será pai pela primeira vez e vira meme

Luccas Neto tem sido protagonista de várias polêmicas nos últimos meses, tanto que excluiu boa parte das fotos pessoais de suas redes sociais. No entanto, o youtuber abriu uma exceção para anunciar uma grande novidade.

O irmão de Felipe Neto aproveitou o fim da manhã de domingo (9), em pleno Dia dos Pais, para anunciar que seu primeiro filho está a caminho, digamos assim. Sua namorada, Jéssica Diehl — com quem está desde 2018 — está grávida e mostrou o ultrassom em foto.

“É com muita emoção que venho dizer para vocês que eu vou ser papai e a Jessi mamãe! Podem gritar daí que eu grito daqui! Hoje é o meu dia! Eu vou ser pai! A Jessi está grávida! Em breve voltaremos aqui com mais notícias“, disse Luccas na legenda da publicação do Instagram. O futuro — e animado — papai trabalha com o público infantil no YouTube.



“Obrigado por todo o carinho de vocês! Estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real. Feliz Dia dos Pais! Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu amo vocês! Eu amo a Jessi“, finalizou o youtuber, irradiando felicidade com a novidade.



A cantora Danny Pink foi uma das famosas que enviou felicitações: “Eba! Mais um (a) aventureiro (a) na família. Que Deus abençoe vocês! Que seja uma gravidez tranquila e alegre! Parabéns“. O também youtuber Rafael Cunha completou: “Parabéns garotinho, pode ter certeza que foi o melhor presente na vida de vocês. Que venha muita saúde“. No Twitter, internautas fizeram memes com a situação, desde piadas sobre a vida sexual de Luccas Neto até brincadeiras sobre as crianças viciadas em assistir seus vídeos.



Confira:

o luccas neto vai ser pai ele transa? eu tenho pra mim que o vídeo dele na banheira de nutella foi ontem 😳😳😳 pic.twitter.com/OrPCX0jv7p — 𝒊𝒔𝒊𝒔◟̽◞̽²⁸ (@adoreicarusf) August 9, 2020

Luccas Neto sendo pai, e eu só consigo imaginar: pic.twitter.com/QY04LJVFTf — mikael!¡ (@infinxtyz) August 9, 2020

Luccas Neto sendo Pai// Felipe Neto fazendo live jogando minecraft pic.twitter.com/rmVAXK9Wy5 — isa ciriaco🤡 (@Isahw6) August 9, 2020

Como o Luccas Neto é/// Como o seu filho vai ser pic.twitter.com/OcVk6Wyr0U — Rooi, Nanah né? (@nagila2019daoud) August 9, 2020

Mano imagina o filho do luccas neto vendo ele na banheira de nutela pic.twitter.com/gkW6vv7Y9I — juliamesmo (@uniteranne) August 9, 2020