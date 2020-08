Luccas Neto revela sexo do primeiro filho e desabafa sobre aborto espontâneo

Quem acompanha Luccas Neto nas redes sociais, sabe que ele está radiante com a notícia de que terá o seu primeiro filho. O youtuber apareceu ao lado da namorada, Jéssica Diehl, e anunciou algumas novidades sobre essa experiência especial na vida dos dois.

O irmão de Felipe Neto, com semblante extasiado, logo começou se colocando no lugar dos pais, em vídeo que compartilhou no Instagram, nesse sábado (15): “Eu entendo vocês, mães e pais, do sentimento que vocês tem pelos filhos de vocês. A gente está vivendo isso agora e sabe que muda completamente”.

Na sequência, Luccas revelou o sexo do bebê, o nome e ainda a fase exata da gestação, chegando quase no sexto mês: “É um menino. Teremos um aventureiro azul. O nome é Luke, que é o meu nome em inglês e significa luz, o iluminado. A gente tem ele há 26 semanas”.

Juntamente com a namorada, o famoso explicou a demora para fazer o comunicado aos fãs, inclusive revelando um aborto espontâneo: “A gente esperou muito pra dar essa notícia (da gravidez), porque a gente passou por um momento delicado um tempo atrás. Um problema muito difícil pra gente passar por cima. A gente perdeu uma gestação há um tempo. Abalou muito nosso relacionamento também”.

Jessica entregou um lado mais sensível do youtuber e descreveu como a sofrida fase os afetou: “Foi um sofrimento muito diferente. O Luccas é muito fechado, ele não gosta que as pessoas vejam que ele está sofrendo. Eu vivi meu luto uns dias e já falo mais sobre isso abertamente. Ele já é um pouco mais sensível e fica mais contido. Mas a gente acredita que tudo acontece por um motivo. Tenho certeza que o Luke veio na melhor hora possível. A gente ficou com medo de passar por aquilo de novo, foi terrível. Já choramos tudo o que tinha pra chorar”.

Luccas Neto surpreendeu ao falar da importância de duas famosas para superar o momento trágico: “O que ajudou muito a Jessi a superar essa perda gestacional que a gente teve foram os vídeos de outras mamães que também passaram por isso. Ela viu todo o relato da Thaeme. Muito obrigada, Thaeme, por ter compartilhado a sua história. [Aborto espontâneo] É mais comum do que a gente pensava. Teve a Flávia Viana também”.

Por fim, o futuro papai se mostrou animado com o crescimento da barriga da amada, esclareceu o momento em que Luke foi concebido e seus planos de família: “Durmo com uma Jessi e acordo com outra. A barriga cresce num instante, muito rápido. O Luke foi feito antes da pandemia. A gente descobriu… Quero falar para vocês que o nosso objetivo é ter 10 filhos. Queremos uma família grande”.

