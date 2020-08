Luciana Gimenez abusa do decote em selfie e rememora ensaios sensuais

Estamos enfrentando uma pandemia sanitária por conta do contágio da Covid-19, fazendo assim com que as pessoas evitem ao máximo sair de suas casas. No entanto, Luciana Gimenez abriu uma exceção nessa quarentena e foi curtir a natureza.

A apresentadora publicou uma selfie em que abusou do decote, em ângulo revelador, num biquíni tomara-que-caia preto. Sem marcar a localização ou dar maiores explicações, Luciana escreveu a seguinte legenda: “Meninas como a natureza é mágica, né? Bom domingo“.

O clique foi compartilhado no Instagram, nesse domingo (9), e chegou a quase 30 mil likes, arrancando elogios de alguns famosos e fãs. Leo Aquilla deu uma possível pista do lugar da foto: “Estamos em Atibaia atirando“. Solange Gomes enalteceu a boa forma da celebridade: “Estamos em Atibaia atirando“. Dani Calabresa comentou com emoji de olhar com corações.

“Que natureza bela lindíssima, manhosinha“, escreveu uma seguidora, discretamente se rendendo à sensualidade da famosa. “Tudo que Deus faz é bonito amém, inclusive esse corpo que a cada dia está mais maravilhoso“, complementou mais outro.

Aproveitando a onda, a famosa relembrou — no Stories do Instagram — antigos ensaios fotográficos sensuais que protagonizou, inclusive em alguns ela aparecia sem roupa, evidenciando seu corpo sempre esbelto.

Confira: