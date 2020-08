Luciana Gimenez arranca suspiros ao posar de topless e revela vício

Luciana Gimenez dá o ar da graça na RedeTV! de segunda à quarta-feira, alternando-se no comando do Superpop e do Luciana By Night. Nas redes sociais, em contrapartida, ela abre mão de toda a grande produção e exibe um lado mais íntimo de sua vida, digamos assim.

No domingo (23), sem marcar a localização, explicar data ou o contexto da foto, a apresentadora mostrou que estava tomando sol e apareceu de topless (sem a parte de cima do biquíni): “Feliz Domingo! Sem maquiagem. Sorria. Pôr-do-sol”. O clique rendeu mais de 26 mil curtidas no Instagram.

“Cabelos ao vento, hein linda?”, comentou Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia. “Muito linda, você faz o coração bater mais forte”, declarou um seguidor todo rendido. “Maravilhosa!!! Minha inspiração de mulher e de mãe. Eu super te adoro, gata! Para de ser linda assim”, complementou uma fã.

Já na noite do mesmo dia, denotando que iria viajar para algum lugar, Luciana falou de um trivial probleminha em vídeos publicados nos Stories: “Eu tenho todos os perfumes e queria levar… Mas não posso levar nenhum deles, então vou pegar todos eles e misturar num vidrinho”.

Ao filmar incontáveis vidros de perfume, Luciana Gimenez confessou seu “vício” em perfumes e sua singular forma de lidar com eles: “Eu faço uma mistureba de perfumes, não é todo mundo que aguenta. Sou meio animada com isso”.

Confira: