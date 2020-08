Luciana Gimenez é questionada sobre relacionamento com pessoas mais velhas e reage

Em conversas com seus seguidores do Instagram, Luciana Gimenez foi surpreendida com uma pergunta um tanto quanto íntima de um internauta e resolveu reagir.

Na caixa de mensagens aberta pela apresentadora, um fã quis saber: “Cansou de namorar velhos?“. Para sair da saia justa, Luciana apenas respondeu com um emoji de gargalhada.

Para quem não sabe, Gimenez realmente tem um passado cheio de relacionamentos com pessoas mais velhas que ela. Quando tinha apenas 16 anos, a apresentadora se relacionou com Rod Stewart, que tinha 41.

Tempos depois, a artista viveu um romance com Mick Jagger, com quem tinha uma diferença de idade de 27 anos. Em 2006, a contratada da RedeTV! se casou com Marcelo de Carvalho, nove anos mais velho que ela.

Atualmente, aos 50 anos, Luciana Gimenez está namorando com o empresário Eduardo Buffara, de 29. Recentemente, eles foram flagrados juntos trocando carícias na frente de um restaurante no Rio de Janeiro.

Apesar do namoro não ser recente, a famosa só abriu o jogo sobre a relação na última quinta-feira (6). Tudo aconteceu quando a apresentadora resolveu responder as dúvidas de seus seguidores em uma rodada de perguntas.

Ao ser questionada sobre estar se relacionando, a ex-modelo confirmou que está vivendo um romance, mas não deu muitos detalhes.

