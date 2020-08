Luciano Faccioli fala pela primeira vez após ser diagnosticado com covid-19

O apresentador Luciano Faccioli foi mais um nome do meio artístico que testou positivo para o novo coronavírus. O apresentador do Papo em Dia, da Rede Brasil, foi internado no Hospital São Camilo, na cidade de São Paulo.

No Instagram, o jornalista apareceu de máscara e mandou uma mensagem que deixou os fãs mais calmos. “Testei positivo. Estou sob cuidados médicos. Em breve, retorno ao meu dia a dia normal. Também vou vencer o Covid”, garantiu.

Uma das vozes mais conhecidas do rádio e da TV, Luciano Faccioli foi internado por precaução e recomendação da equipe médica. Até o momento, ele apresentou sintomas leves da doença e seu estado de saúde permanece estável.

De acordo com o site ., o ex-contratado de Record e Band sentiu um desconforto na garganta na última segunda-feira (17), e recebeu o diagnóstico de uma bronquite leve. O primeiro teste para covid-19 deu negativo.

Na terça, a equipe médica fez uma nova bateria de exames e um novo teste. Na quarta (19) veio a confirmação da doença. A Rede Brasil se manifestou e garantiu que o seu contratado “passa bem e apresenta poucos e leves sintomas”.

Confira: