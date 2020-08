Luciano Huck dá presentão para motoboy humilhado em condomínio de luxo

Luciano Huck não gostou nada de se deparar com um vídeo que está circulando nas redes sociais, no qual o motoboy Matheus Pires aparece sendo humilhado por um morador de um condomínio de luxo.

O caso aconteceu em Valinhos, interior de São Paulo, onde o jovem foi fazer uma entrega de comida e acabou recebendo várias ofensas, com frases racistas e humilhantes por parte do morador.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador disparou: “Vergonha, tristeza e revolta. Foi o que senti quando recebi este vídeo. Nele está tudo contra o que lutamos. Matheus Pires foi corajoso e não baixou a cabeça pro preconceito”.

“Temos de nos unir à luta de Matheus para mudar o Brasil. Este vídeo é revoltante. É um dever como cidadão denuciá-lo”, completou, antes de iniciar uma conversa com o próprio Matheus, que registrou um boletim de ocorrência.

Ele disse que estava trabalhando com a moto do pai, já que a dele havia quebrado, e Luciano Huck anunciou que, junto com seus parceiros, daria uma moto novinha para ele: “A moto que fundiu o motor… Conta comigo!”.

Confira: