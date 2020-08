Luciano Huck faz críticas pesadas a Jair Bolsonaro após episódio de ameaça

Aqueles que acompanham o noticiário político certamente viram Jair Bolsonaro (sem partido) passando dos limites ao ser questionado sobre fatos de uma investigação fiscal. Luciano Huck, figura que divide opiniões ao falar do assunto, resolveu opinar e não poupou palavras.

Recapitulando o ocorrido, um jornalista quis saber o porquê dos depósitos de R$89.000,00 feitos por Fabrício Queiroz — ex-assessor de Flávio Bolsonaro — na conta de Michelle Bolsonaro, a primeira-dama. No confronto direto, em frente à Catedral Metropolitana de Brasília, o atual Presidente da República disparou: “Estou com vontade de encher a tua boca na porrada, tá?”.

Depois da onda de avaliações negativas nas redes sociais e em diversos programas de televisão, Huck apareceu em seu perfil do Twitter fazendo duras críticas: “Quem deveria dar exemplo ao país ameaça de porrada um jornalista que apenas faz seu trabalho no domingo. Qdo poderia estar com a família em casa. Tentar calar a imprensa é buscar esconder o que é de interesse público. Autoritário e nada democrático. Por que tanto nervosismo?”.

O tweet recebeu mais de 20 mil curtidas e mais de mil interações, divididas entre extremos apoiadores de Jair Bolsonaro e ferrenhos críticos ao modo de governo do presidente. “O nervosismo dele tem nome e sobrenome: Fabrício Queiroz”, disse um internauta, também acompanhado de uma leva de pessoas questionando o político na web.

“Ele pegou ar! Só a imprensa toda, mas toda, influenciadores e etc se juntarem e ficar na pergunta, não tem como escapar! O Felipe Neto fez um vídeo incrível que quebrou as pernas, agora os jornalistas precisam fazer também, não podemos deixar essa passar”, complementou uma, em comentário mais abrangente.

Outro, no entanto, criticou Luciano Huck e o acusou de hipocrisia pelo discurso: “HIPÓCRITA! Você votou no Bolsonaro e ajudou a evitar uma nota anti-Bolsonaro”.

Confira:

