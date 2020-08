Luciano Huck ganha aniversário surpresa de Angélica no Caldeirão

Luciano Huck recebeu uma homenagem surpresa de Angélica e dos filhos no Caldeirão do Huck deste sábado (29). O motivo da surpresa foi pelo aniversário do apresentador, que completará 49 anos na próxima quinta-feira (3).

A família pegou o famoso de surpresa logo após o quadro Que tal um pouco de esperança e boas notícias, criado em meio à pandemia do novo coronavírus. Angélica e os filhos apareceram na mansão Huck e juntos preparam uma mesa com bexigas, docinhos e um bolo.

No final da gravação do quadro, feito em um espaço reservado da mansão, Huck voltou para a casa principal e foi surpreendido pela esposa e pelos três herdeiros: Joaquim, Benício e Eva. Emocionado, ele agradeceu o carinho com um abraço em todos e um beijo na amada.

Assim como Fausto Silva, Luciano Huck comandou o seu programa na Globo direto de casa. Nas últimas semanas, com a flexibilização da quarentena, a emissora autorizou a volta gradual aos estúdios, mas seguindo um protocolo de segurança rigoroso.

Como exemplo, o antigo cenário do vespertino aos sábados foi desfeito e em troca Luciano ganhou um telão gigantesco. Nele, uma plateia virtual com interação durante a gravação.