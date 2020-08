Luciano Huck grava Angélica sambando e momento viraliza com narração do apresentador

Luciano Huck e Angélica entraram na onda do TikTok e usaram do bom humor e de uma narração do apresentador do Caldeirão para um vídeo que já foi aprovado por mais de 70 mil internautas. O tema da publicação? O Carnaval, festa popular que está ameaçada para o próximo ano por causa da pandemia.

No post, Luciano compartilhou um vídeo da esposa saindo da dispensa ao som de uma narração dele no quadro Musa do Carnaval, do seu programa na Globo. “Surtos de uma pandemia… Fim do dia e ‘nóis’ tá como? Olha a cara do meu neném, Obama, chocado”, brincou a loira.

Em recente conversa para o canal de Thais Fersoza, no YouTube, a apresentadora revelou que teve momentos de estresse com o amado. “A gente sempre gostou de ficar muito juntinho, mas com a opção de não estar. Desta vez, a gente não tem opção, e é esse o problema. Não posso mentir e dizer que tem hora que eu não aguentava mais, mas a gente estava atento o tempo inteiro para respeitar o espaço do outro”, afirmou.

Ela aproveitou e puxou a orelha do marido pela falta de ajuda nas obrigações domésticas. “Uma coisa só que me estressava era a coisa doméstica. Não ajuda muito. Eles não ajudam muito, é raro o homem que vai arrumar um banheiro e lavar uma louça”, disparou.

“Quando eu percebi que [a quarentena] a coisa ia demorar, logo no primeiro mês, dei uma de general. A gente para tudo e almoça junto”, comentou. “A gente criou essa dinâmica: levanta da mesa e leva o prato à pia. Não lavam, mas levam o prato, arrumam a cama e cuidam das próprias coisas. São coisas tão simples e que precisam ser feitas”, pontuou.

