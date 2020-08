Lucifer 5ª temporada: veja resumo da série antes da estreia

A série Lucifer retorna nesta sexta-feira (21) na Netflix com sua 5ª temporada. Mas, calma, caso você esteja precisando relembrar algumas coisas muito importantes que aconteceram nas temporadas anteriores, estamos aqui para te ajudar.

Criada por Tom Kapinos, Lucifer foi exibida durante três temporadas pela Fox até ser adquirida pela Netflix. A plataforma de streaming produziu uma 4ª temporada que estreou em 2019.

Vejamos, então, um resumo da série Lucifer, com todas as temporadas da série, para você não perder nenhum detalhe importante do que vem por aí:

Atenção, spoilers à frente!

1ª temporada de Lucifer: O novo trabalho do Senhor do Inferno

Fox

Quando Lucifer estreou em 2016, o personagem título (interpretado por Tom Ellis) abriu uma casa noturna em Los Angeles para aproveitar uma vida boêmia. No entanto, alguns acontecimentos acabaram fazendo com que ele conhecesse a Detetive Chloe Decker (Lauren German).

Os dois passaram a trabalhar juntos em alguns casos investigativos específicos e, mesmo com alguns joguinhos de sedução, Chloe não cedeu aos encantos do Diabo.

Depois da apresentação de vários crimes e seus supostos culpados, Lucifer se vê sem saída e pede ajuda a Deus. Mas, em troca, ele precisa buscar uma alma que fugiu do inferno e que pode ser a de sua mãe.

2ª temporada de Lucifer: As revelações de um passado remoto

Fox

Lucifer continua ao lado de Chloe na resolução de vários casos importantes. No entanto, paralelamente a isso, o personagem continua preocupado com sua mãe e conta sua história pessoal para Linda (Rachael Harris). Sua mãe, no entanto, possuiu o corpo de Charlotte Richards e cometeu algumas engenhosidades.

A temporada, que possui 18 episódios, tem um desenvolvimento repleto de tensão entre os casos dos detetives e também dos conflitos familiares entre os anjos renegados do inferno.

Ao final, Lucifer planejava revelar sua origem à Chloe, mas um acidente de percurso deixa um cliffhanger para a próxima temporada.

3ª temporada de Lucifer: O declínio do Pecador

Fox

A 3ª temporada estreou ao final de 2017 e se desenvolveu até meados de 2018 com 26 episódios. Durante os primeiros episódios, as asas de Lucifer retornam para seu corpo e ele acredita que seja uma punição de Deus. Junto disso, o público se aprofunda, junto do protagonista, na história de Marcus Pierce (Tom Welling), também conhecido como O Pecador.

Pierce seria na verdade Caim, amaldiçoado por Deus por ter assassinado seu irmão, Abel. Com o desenvolvimento desse personagem e a relação de ambos com Chloe, ao final, Marcus finalmente consegue se libertar da marca imposta em seu passado e acaba morrendo. Nesse contexto, Chloe descobre a verdadeira face de Lucifer.

4ª temporada de Lucifer: O retorno ao Inferno

Netflix

Um mês se passa desde os acontecimentos da última temporada e Chloe ainda não sabe bem como lidar com a verdade sobre Lucifer, mas tenta agir naturalmente. Aos poucos, o público conhece o Padre Kinley (Graham McTavish), que deseja mandar Lucifer de volta ao inferno, e Eva (Inbar Lavi), a primeira pecadora da história.

Os conflitos só se completam com o desenvolvimento dos sentimentos do protagonista por Chloe enquanto ele tenta lidar com suas novas asas e um grupo perigoso de demônios. A temporada termina com um beijo entre Chloe e Lucifer e a despedida do Senhor do Inferno, que retorna para seu trono.

O que esperar da 5ª temporada de Lucifer na Netflix?

Netflix

A nova temporada da série promete trazer aos fãs novos horizontes sobre os personagens e também amarrar alguns conflitos pendentes. No entanto, os espectadores deverão aguardar pelo desenvolvimento dessas tramas, já que a temporada foi dividida em duas partes. A primeira delas conta com oito episódios iniciais na Netflix.

Está ansioso? Nos diga nos comentários o que você espera da 5ª temporada de Lucifer!