Lucro FGTS: CAIXA confirma PAGAMENTOS de R$ 19 para cada R$ 1.000 na conta

O Conselho Curador do FGTS anunciou a distribuição de R$ 7,5 bilhões às contas dos trabalhadores. O valor é referente a parte do lucro do fundo, que em 2019 foi de R$ 11,3 bilhões.

A Caixa informou que 167 milhões de contas, entre ativas e inativas, receberão o lucro. Também informou que o valor médio por conta é de R$ 45.

Veja os valores que serão distribuídos ainda em 2020:

Saldo em 31 de dezembro de 2019 Rendimento total de 2019: correção monetária paga mês a mês (3% ao ano) + lucro de 1,84% em 2019 Lucro de 1,84% que será pago em 31 de agosto R$ 1.000 R$ 48,40 R$ 18,40 R$ 5.000 R$ 242 R$ 92 R$ 10 mil R$ 484 R$ 184 R$ 20 mil R$ 968 R$ 368 R$ 50 mil R$ 2.420 R$ 920 R$ 100 mil R$ 4.840 R$ 1.840

A consulta ao valor do crédito será disponibilizada no aplicativo do FGTS, site da caixa (fgts.caixa.gov.br) e internet banking Caixa a partir do dia 31 deste mês. Os valores serão destinados aos cotistas com saldo em conta em 31 de dezembro de 2019.

“Quem sacou em novembro [quando houve a liberação de até R$ 500 por conta] e ficou com a conta zerada não terá direito a essa distribuição”, explica Cintia Senna, mestre em educação financeira do Grupo DSOP. “Já quem tinha saldo em dezembro e sacou apenas em 2020 vai receber o valor extra na conta”.

O conselho informou que havendo a distribuição do lucro do FGTS, o rendimento anual do fundo chegará a 4,9%, que ultrapassa à inflação do ano passado, que foi de 4,31%. Com isso, os trabalhadores terão ganhos reais. O percentual se refere ao rendimento anual do fundo somando à distribuição do lucro.

Para comparação, o investimento mais optado pelos brasileiros, a poupança, rendeu aproximadamente 4,26% em 2019. No ano passado, o lucro total do fundo totalizou R$ 11,3 bilhões. Também em 2019, o governo federal distribuiu 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores.

Quanto será distribuído?

Serão distribuídos, ao todo, R$ 7,5 bilhões aos trabalhadores, valor equivalente a 66,2% do lucro do FGTS no ano passado. Esse dinheiro vai ser distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas.

Rendimento

O rendimento anual do FGTS, por lei, é de 3%. Com a distribuição dos lucros, o rendimento do fundo referente a 2019 passa para 4,9%.

Dessa forma, sem esse salário, para cada R$100,00 que o trabalhador tinha na conta no começo de 2019, ele teria, ao final do período, o montante de R$103,00. Após distribuição dos lucros, o saldo seria de R$104,90.

Ou seja, na prática, o trabalhador vai receber o valor de R$1,90 para cada R$100 que ele tinha no FGTS no dia 31 de dezembro.

Quem sacou o FGTS

Vale ressaltar que o rendimento é referente ao ano de 2019, mesmo ele sendo pago somente agora em agosto. Dessa forma, os depósitos serão feitos considerando o valor nas contas em 31 de dezembro de 2019.

Quem sacou o valor do FGTS após 31 de dezembro, seja por demissão ou aquisição da casa própria, por exemplo, não perde o rendimento.

Quem fez o saque antes do dia 31 de dezembro, vai receber o dinheiro proporcional ao que tinha na conta no dia 31.

Como sacar

O valor extra referente aos rendimentos será depositado nas próprias contas do FGTS dos trabalhadores. O saque e os pré-requisitos para os saques não se alteram com o novo depósito por parte do FGTS.

Os trabalhadores demitidos sem justa causa, que terminaram contrato por prazo determinado, deem entrada em moradia própria ou na aposentadoria têm acesso ao saldo total do recurso.

Lucro FGTS

O lucro do FGTS não é novidade para 2020. Acontece que no ano passado foi distribuído 100% do lucro do fundo de 2018, levando a rentabilidade das contas do FGTS para próximo dos 6%.

Em 2017, a mesma lei que liberou os saques das contas inativas do FGTS também determinou a distribuição de 50% do lucro do fundo.

