Ludmilla aposta em biquíni revelador para mostrar resultado de lipoaspiração

Aqueles que acompanham Ludmilla sabem que ela está com a vida cheia de novidades: ela lançou uma nova música de trabalho recentemente e fez uma lipoaspiração no abdômen. A famosa exibiu o resultado dessa última intervenção estética nas redes sociais.

Primeiramente, na parte aberta do Instagram, a artista mostrou as novas tranças — de cor rosa — do seu cabelo, exibiu o look com um cropped branco e calça de estampa camuflada, além de mostrar a barriga chapada. Na legenda da publicação, Ludmilla alfinetou os haters: “Reclama, mas gosta do meu estilo independente“.

Já na ferramenta de Stories da redes social, na tarde de quinta-feira (6), a cantora apostou num biquíni rosa revelador e abusou do zoom em selfie que mostrou seu corpo escultural. Na foto anterior, mais de 250 mil curtidas foram recebidas, além de famosos deixando suas mensagens.

A esposa de Ludmilla surpreendeu a amada com uma breve declaração de amor: “Você é perfeita! Linda da minha vida! Te amo pra sempre“. O blogueiro Hugo Gloss elogiou o visual: “Amei o cabelo“. O rapper Xamã disparou: “Tu brinca demais“.

A intérprete de Te Ensinei Certin passou pela cirurgia de lipoaspiração há quase um mês, em julho, e ainda está em processo de recuperação. O resultado exibido ainda não é o definitivo, mas já se tem notado as novas medidas da famosa.

Confira: