Ludmilla desabafa após ataque racista contra entregador em condomínio de luxo

Ludmilla foi mais um nome do meio artístico que usou as redes sociais para um desabafo pertinente após o ato racista de um homem contra um entregador em Valinhos, no interior de São Paulo. A cantora afirmou que Mateus, a vítima, “não deveria passar por aquilo” e que, mais uma vez, o brasileiro viu o “racismo atuando“.

“E mais uma vez a gente está aqui vendo o racismo atuando. O que você faria se alguém invadisse seu espaço de trabalho apenas para te ofender por causa da cor da sua pele?“, questionou via Instagram.

“Mateus não deveria passar por aquilo, assim como nenhum outro preto deveria passar por qualquer ofensa por causa da cor da sua pele. Vamos continuar fazendo barulho e chamando a atenção para isso. Não vamos nos calar mais“, avisou a funkeira.

Revoltada, Ludmilla mandou um recado para o racista. “O que esse homem branco viu como desvantagem, a gente sabe que é algo sagrado, carregamos a história dos nossos ancestrais na nossa pele preta com muito orgulho. Fazemos reverência a eles e a nossa história. Nossa pele preta é o manto de reis e rainhas“, argumentou.

“E incomoda ainda a muita gente branca ver que nós não somos a história que eles querem contar da gente, de pessoas submissas, escravizadas… Somos muito maiores do que isso e vamos nós mesmos contar as nossas histórias!“, finalizou.

