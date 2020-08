Ludmilla fala sobre sentimento antes de revelar sexualidade para a mãe

Em uma conversa com seus seguidores do Twitter nesta sexta-feira (21), Ludmilla abriu o coração e como se sentia antes de contar para Silvana, sua mãe, que era bissexual.

“O que mais me incomodava e me dava vergonha era assumir minha sexualidade para minha mãe“, confessou a funkeira, que até então só tinha assumido romances com homens.

“Mas consegui me abrir e contar sobre quem eu amava e ela reagiu super bem, foi minha amiga, me apoiou e depois disso fiquei mais leve“, completou.

Atualmente, Ludmilla é casada com Brunna Gonçalves, sua bailarina. As duas assumiram o romance em junho de 2019. Em dezembro, as duas se casaram em uma cerimônia surpresa feita pela artista.

Em entrevista à Quem, a esposa da cantora contou que a famosa foi a primeira mulher com quem ela teve uma relação: “Nos conhecemos desde o primeiro show dela como Ludmilla, em 2015. Mas a paixão surgiu mesmo só agora quando decidimos ficar juntas”.

“Ela sempre me olhava diferente, mas nunca falou nada. Ela lembra até da roupa que eu estava no primeiro ensaio. Talvez ela tenha ficado receosa, porque eu ficava com homens naquela época“, completou.

