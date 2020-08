Ludmilla faz festa com “túnel de descontaminação” e medição de temperatura

Ludmilla chamou a atenção dos seus seguidores ao mostrar, no Instagram, uma festa que deu nesta terça-feira (18). O evento aconteceu mesmo com os números relacionados ao coronavírus em alta no Brasil.

“Muito tempo que eu não via meus amigos. Hoje pedi para minha mãe fazer uma comida, para eles virem aqui em casa, mas com toda a segurança do mundo. Tomando todos os cuidados”, afirmou a funkeira nos Stories.

Pensando nos cuidados para seus convidados, a cantora tomou algumas medidas para evitar a propagação do vírus. Na entrada da casa dela, por exemplo, haviam pessoas com termômetros medindo a temperatura dos convidados.

Além disso, todos também tiveram que passar álcool gel nas mãos e atravessar um “túnel de descontaminação”, que borrifava um líquido neles.

Além do cardápio feito pela mãe da cantora, Ludmilla também compartilhou com seus fãs a diversidade de opções de bebidas na festa, mas não deu mais detalhes do evento, nem quem eram os convidados.

No último final de semana, cabe lembrar, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella (Republicanos-RJ), anunciou a prorrogação para a reabertura de teatros, cinemas e casas de eventos por mais 15 dias.