Ludmilla ostenta bumbum empinado em look justo e capricha no rebolado

Ludmilla faz sucesso com as suas plurais músicas, exprime sua representatividade ao namorar uma mulher e também chama atenção pela sensualidade inerente. Dentro de casa, a artista apostou num look justo e deixou seguidores boquiabertos.

“Aquela conferida”, escreveu a cantora ao usar um laço rosa no cabelo, um top branco decotado e um shortinho preto e branco, estampado e justo. Ludmilla deu uma abaixadinha na peça e deixou boa parte do seu empinado bumbum à mostra, além de exibir o resultado de uma recente lipoaspiração.

O vídeo foi compartilhado no Instagram e foi visualizado por quase 2 milhões de pessoas. Na ferramenta de Stories, da mesma rede social, a namorada de Brunna Gonçalves posou com o mesmo look e caprichou no rebolado, ao dançar o funk Quarentena, de Angel e Kevin O Chris.

“Tá linda queria ter o dinheiro para me mudar também”, comentou uma seguidora de Ludmilla, que apoiou as intervenções estéticas da ídola. “Me diz qual necessidade de tu ser tão gata e gostosa assim? Brunna passa bem e todos os seus fãs passam mal”, disparou outro internauta mais atrevido.

A intérprete de sucessos como Hoje e Te Ensinei Certin posou sem as suas magníficas perucas, mostrando como está o seu cabelo, nesse processo de transição capilar: “Cortei o meu cabelo de novo, porque fiz besteira. Agora ele está crescendo natural, real”.



Confira: