Ludmilla planeja decisão envolvendo o padrasto, seu ex-segurança

Renato Araújo entrou na vida de Ludmilla sendo seu segurança, mas acabou tornando-se seu padrasto, já que ele e Silvana, mãe da cantora, se casaram. Agora, o moço pode virar o mais novo empresário da artista.

Segundo o jornal Extra, Lud está pensando em romper a parceria que tem com seu atual empresário, o Alexandre Baptista, com quem tem sociedade há sete anos.

A artista e seus irmãos, Luane e Yuri, se dão muito bem com Renato. Inclusive, o trio já considera o esposo da mãe como pai.

Araújo tem uma filha de 11 anos. A menina também é bem próxima dos familiares da funkeira. A garotinha até já chama Ludmilla de irmã.

Para quem não sabe, Renato Araújo e Silvana assumiram o namoro em junho do ano passado após algumas especulações. Pouco tempo depois os pombinhos já oficializaram o relacionamento e decidiram se casar.

Atualmente, o casal mora na mansão da famosa, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Além disso, o padrasto da cantora até entrou como sócio no novo salão de beleza e esmalteria que a esposa abriu no bairro.