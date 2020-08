Luís Ernesto Lacombe negocia versão do Aqui na Band na RedeTV!

Luís Ernesto Lacombe negocia com a RedeTV! um novo programa que deve seguir os mesmos moldes do seu antigo programa Aqui na Band.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, o apresentador iniciou na semana passada as conversas com o diretor de jornalismo da emissora Frank Vacek. A ideia é que o jornalista ocupe a faixa deixada por Edu Guedes, que se desligou da casa recentemente e deve migrar para Band.

Nas negociações, Lacombe apontou o seu interesse para investir no segmento de variedades, mas com entrevistas e debates. A expectativa é que os detalhes do contrato sejam acertados ainda na semana que vem.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, Lacombe fez uma visita à RedeTV!, no último dia 12. O apresentador passou boa parte do dia na emissora, o que fez acender os rumores de um namoro entre o jornalista e a casa.

Lacombe chegou a almoçar na sede da TV paulista ao lado do superintendente de jornalismo, Franz Vacek. Além disso, ele ainda passou por vários departamentos do canal. Apesar da passagem indicar uma possível negociação para que o comunicador passe a fazer parte do elenco do canal.