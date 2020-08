Luís Ernesto Lacombe prepara três projetos para a RedeTV!

Dois meses após deixar a Band, Luís Ernesto Lacombe fechou com a RedeTV! e, pelo visto, terá grande destaque em sua nova casa. Segundo o colunista Leo Dias, o jornalista está desenvolvendo três projetos para a emissora.

Além disso, o apresentador também pretende expandi-los para as mídias digitais do grupo. Inclusive, logo após a assinatura do contrato com Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV!, o ex-Globo teve as primeiras reuniões para definir o futuro no canal.

Entre os projetos de Lacombe está um matinal, bem parecido com o Aqui na Band. Ele também estará à frente de outras duas atrações, que ainda estão sendo definidas com a RedeTV!.

“Com 32 anos de carreira em televisão, conseguir se reinventar tantas vezes é maravilhoso. Chego à RedeTV! com o espírito de um iniciante. Estímulo, vontade e energia de um iniciante, e uma bagagem longa. Acho que é a hora para trabalhar muito, com equilíbrio e planejamento. São vários projetos que vamos desenvolver, aos pouquinhos, falaremos de cada um deles. Estou muito animado”, afirmou o jornalista, em nota.

Nesta semana, a propósito, o profissional fez a sua estreia na nova emissora durante o Alerta Nacional. Na última quarta-feira (26), Sikêra Jr foi pego de surpresa com a aparição do novo contratado durante a participação do repórter Edie Polo.

O ex-global aproveitou o espaço e deu uma alfinetada na Band, sua antiga casa. “Você já sentiu o peso, mas não esmoreceu um só segundo. A gente ora pra que Deus te proteja, livre de todo o mal e você siga essa carreira brilhante, dizendo a verdade”, provocou Sikêra.

“A gente faz caminhos tortuosos às vezes, esbarra com um obstáculo aqui ou outro ali, mas o caminho do bem a gente vai encontrando. É muito bom estar ao seu lado, vamos fazer uma parceira bacana”, reagiu Luís Ernesto Lacombe.