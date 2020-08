Luisa Mell surpreende e revela humilhação por irmã de Romero Britto

O vídeo de uma mulher quebrando uma obra de arte de Romero Britto como revolta a uma atitude dele repercutiu nas rede sociais. Luisa Mell, então, aproveitou para relatar um episódio de quando trabalhava para um programa de TV.

Em seu Instagram, a ativista contou que uma de suas pautas era entrevistar o artista em sua galeria em São Paulo. A protetora dos animais abriu o jogo e disse que, no momento, ele não estava no local e que foi recebida por sua irmã para a gravação.

“Quando eu comecei como repórter, no programa da Monique Evans, fui fazer uma reportagem na galeria dele em SP. Ele não estava. Mas sua irmã me tratou tão mal, me humilhou por causa da minha roupa… chorei tanto, que borrei a maquiagem que nem consegui fazer a reportagem. Nunca comentei nada. Mas agora vejo que não foi um caso isolado…”, desabafou ela.

A revelação de Luisa Mell foi feita nos comentários da publicação do perfil do Instagram Mídia Ninja. A página compartilhou o vídeo de uma mulher jogando, aos gritos, uma obra de Romero Britto no chão na frente do artista.

Cabe lembrar que, segundo a responsável do vídeo, a moça seria gerente de um restaurante e estaria revoltada com o artista por ele ter tratado mal os funcionários dela.