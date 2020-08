Luísa Sonza aposta em biquíni fio dental e impressiona ao mostrar bumbum

Luísa Sonza lançou a música Toma no último dia de julho, em parceria com MC Zaac, inclusive com direito a videoclipe. Nas redes sociais, a cantora tem divulgado o single e um de seus cliques pessoais ganhou a legenda igual a seu single e fez sucesso.

No domingo (2), a loira surgiu usando um biquíni fio-dental e o atochou, valorizando ainda mais o seu bumbum. Como resultado, a publicação chegou marca expressiva de 1 milhão de curtidas, além de fazer sucesso entre famosos e fãs.

A funkeira Pocah, onipresente no Instagram, foi sucinta ao comentar a foto da amiga: “Tomei“. Zoo, esposa do youtuber Christian Figueiredo, ficou chocada: “Essa foi bem na cara“. O influenciador digital Álvaro fez alusão à letra da música: “Primeiro prende o cabelo“.

Um fã de Luísa foi na onda da legenda e brincou: “Toma, mesmo né?! Tomamos beleza, tomamos sensualidade, tomamos bumbum, tomamos cabelo e tomamos poder“. Outro seguidor da ex-mulher de Whindersson Nunes ficou passado: “Eu já nem sei quais adjetivos usar pra te elogiar, todos já são tão óbvios“.

Vale citar que a nova música de trabalho de Luísa Sonza está em ascensão, começando em 44º lugar na lista de mais ouvidos do Brasil — pelo Spotify — e subindo recentemente para a posição 32.

