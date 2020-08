Luisa Sonza deixa escapar foto “íntima” com Vitão em selfie inesperada

Luisa Sonza voltou a causar nos Stories do seu perfil no Instagram e deixou os fãs chocados ao mostrar que anda com uma foto de ninguém menos que o cantor Vitão em seu bolso.

Na ocasião, ela posou em frente ao espelho e os fãs mais atentos deram zoom, notando que está cada vez mais próxima do artista, com quem lançou, recentemente, o single Flores.

Para completar, ela filmou detalhes da peça e deixou a foto ainda mais em evidência. Nos comentários, a loira dividiu opiniões e algumas pessoas disseram que ela fez de propósito.

“Ela quer assumir mas fica com receio, aí só fica dando sinais”, disparou uma pessoa. “Quem anda com uma ft no bolso dentro de casa?”, questionou outra.

“Só eu que percebi que além da foto, tem um buquê de flores no moletom? Tipo, o moletom tá relacionado a eles e a música deles”, apontou mais uma.

Dias atrás, os dois trocaram comentários íntimos em uma publicação do cantor, que escreveu na legenda: “Garota eu vou pra Califórnia”. E Luisa respondeu: “Viver a vida de marola”.

Foi aí que o cantor aproveitou a deixa para fazer um convite publicamente: “Se quiser eu te levo junto”. Imediatamente, a conversa repercutiu e dividiu opiniões entre os internautas.

“Ah não Luísa, tanto cara bonito no mundo…”, lamentou uma. “Se quiser podem me levar, não ia reclamar não”, brincou outra. “Roberta Miranda pra vocês! Vá com Deus”, ironizou mais uma.

Outros foram mais radicais e os atacaram, por conta dos rumores de que a loira teria se aproximado do cantor quando ainda estava casada com Whindersson Nunes.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Hummm! 👀 Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia) em 19 de Ago, 2020 às 8:33 PDT