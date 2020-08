Luisa Sonza empina o bumbum e web vai ao delírio

De vestido curtinho e coladinho, Luisa Sonza surgiu toda produzida em uma foto postada no seu perfil do Instagram. Sempre chamando atenção, os seguidores foram ao delírio.

Para o clique, a artista usou um vestido bem colorido e um sapato de salto cheio de pelinhos. O batom vermelho e o rabo de cavalo completaram a produção. “Ai gente, que frio”, legendou Sonza.

Nos comentários, os fãs reagiram. “Muito linda. Amo“, afirmou uma seguidora. “Maravilhosa“, disse outra. “Eu disse: BONITA”, elogiou uma terceira. “Gente, que perfeita“, escreveu mais uma.

Vale lembrar que Luisa Sonza vem dando o que falar desde que terminou o casamento com Whindersson Nunes. Após o fim, a funkeira ficou ainda mais em alta por fazer o clipe Flores com Vitão. Com uma temática bem sensual, a dupla deu o que falar.

Em recente entrevista ao canal de Foquinha, no Youtube, a artista desabafou: “Começam a inventar umas coisas muito fora do ar, esses negócios de traição, de eu estar com o Vitor desde 2019”..

“Nem gosto de tocar nesse assunto, porque é tão ridículo. Mas agora que eu estou solteira, se quiserem especular, não me importo. Estou solteira, faço o que quiser da minha vida”, disparou, sem rodeios.

Uma publicação compartilhada por Luísa Sonza (@luisasonza) em 21 de Ago, 2020