Luisa Sonza faz comentário sobre pegação e acaba fazendo confissão

Luisa Sonza voltou a causar com as suas declarações sobre a vida de solteira e, entre as mais recentes, ela abriu o jogo sobre os rumores de que estaria com Vitão, logo após o término do seu casamento com Whindersson Nunes.

Juntos, a dupla gravou um clipe chamado Flores e esse foi o pontapé inicial para que as críticas ganhassem força. “Começam a inventar umas coisas muito fora do ar, esses negócios de traição, de eu estar com o Vitor desde 2019”, revelou.

“Nem gosto de tocar nesse assunto, porque é tão ridículo. Mas agora que eu estou solteira, se quiserem especular, não me importo. Estou solteira, faço o que quiser da minha vida”, disparou, sem rodeios.

Posteriormente, ela falou sobre sua rotina amorosa e declarou: “A galera cria muita coisa. Sabe aquela amiga que nunca pega ninguém? A galera acha que sou muito louca e nem sou. Tive dois relacionamentos, um que durou três anos, outro de cinco, que ainda casei”.

E na sequência, confessou: “Não sou muito da pegação, mas queria muito ser. Mas não consigo ser assim”. Já sobre Vitão, limitou-se a dizer: “Ele é uma pessoa muito legal, muito especial para mim. Ele é muito bonito, tudo certo”.

