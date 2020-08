Luisa Sonza faz declaração sobre feminismo e impressiona com desabafo

Luisa Sonza abriu o coração durante uma coletiva de imprensa, após ser questionada sobre os ataques que recebeu nas redes sociais com o lançamento da música Flores, ao lado de Vitão. Na oportunidade, segundo a revista Glamour, a cantora falou sobre a importância do feminismo durante esse processo.

“Me sinto privilegiada por ter voz e saber lidar com isso. Por ajudar a passar por uma transformação, pessoas verem que o machismo existe e que passamos por isso. As pessoas com números nas redes mostram como isso existe através dos comentários. Me sinto feliz por ser necessária para muitas mulheres, dar a cara a tapa. Eu tenho maturidade, entendo o que é machismo, o que é feminismo. Entendo que receber isso é para um bem maior“, explicou.

Já sobre a nova canção de trabalho Toma, em parceria com MC Zaac, Luisa Sonza falou sobre as dificuldades em produzir durante a pandemia.

“A pandemia está difícil para todo mundo. Pensei até em não lançar Braba, pois a gente se cansa e se irrita mais fácil. Não tem a escolha de sair ou de ficar em casa. Mas vejo que preciso entregar entretenimento para as pessoas se distraírem, acredito que faço as pessoas dançarem“, afirmou.

Buscando uma carreira internacional, a gaúcha tem um sonho: trabalhar com Beyoncé. “E tenho que agradecer a Anitta por isso, rainha maravilhosa que abriu muitas portas para gente. Tenho pretensão, mas vai acontecer de maneira naturalmente“, concluiu.