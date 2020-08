Luísa Sonza manda recado para Neymar após atitude inesperada do jogador

Luísa Sonza usou as redes sociais para exaltar Neymar, após o jogador chegar ao estádio em que disputou a semi-final da Liga dos Campeões da Europa, em Lisboa, na última terça-feira (18), ouvindo a música Toma, lançamento recente da cantora.

“Aff, Neymar, maravilhoso! Obrigada!“, disse ela na legenda em que o atleta do Paris San Geraman aparece descendo do ônibus do clube com uma caixinha de som nas mãos, escutando o single nas alturas, antes da partida contra o RB Leipizg.

Nos comentários, os admiradores celebraram o feito. “Só eu tava esperando ele dançar?“, indagou uma moça. “Avisa que to torcendo pra o time dele só por sua causa“, pediu um fã. “Pode entregar a bola de ouro para o Neymar“, comentou uma terceira.

Em entrevista ao Gshow, Luísa comentou que se surpreendeu com a repercussão do ocorrido na web e exaltou o jogador, a quem se referiu como grande amigo.

“Tô feliz demais. Neymar é um grande amigo meu, um cara maravilhoso que admiro muito. É uma honra ele tocar minha música com o Zaac numa semifinal. Eu nem acreditei, tô até agora surpresa. Só posso agradecer a ele pelo espaço. ‘Toma’ é uma música que tem crescido muito“, disse a loira.