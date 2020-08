Luísa Sonza reage aos rumores de que teria traído Whindersson Nunes

Luísa Sonza voltou a falar sobre o fim do seu casamento com Whindersson Nunes e também os rumores de um relacionamento entre ela e Vitão. Nesta sexta-feira (14), a cantora publicou no Twitter sobre o “shipp” entre pessoas solteiras.

“‘É errado, mas eu shippo’. Gente, não é errado shippar gente solteira”, disparou a famosa em seu perfil. Rapidamente, então, os fãs começaram a torcer pela relação dela com o outro cantor.

Já em entrevista para Matheus Mazzafera, no Youtube, publicada hoje, Luísa Sonza falou sobre os boatos de affair entre os cantores, que começaram depois que eles lançaram o feat Flores. Desde então, até o humorista tem feito piadas com a situação.

“Eu não tenho muito como lidar com isso porque são boatos que eu não tenho nem como justificar. Não sei nem de onde eles vieram. Vieram da roupa que eu visto? Das músicas que eu canto? É daí que vem o boato de uma traição? É uma coisa que não tem nexo”, disparou a famosa.

“São questões que não existem e as pessoas afirmam a partir de um nada. Então prefiro ignorar essas mentiras. Não tenho nem como me justificar? Totalmente sem nexo”, completou ela, que, quando questionada se estava de boa com o ex, apenas sinalizou um sim com a cabeça.