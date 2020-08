Luisa Sonza rebola com biquíni ousado e quase mostra demais

Recém separada de Whindersson Nunes, Luisa Sonza deixou os seguidores chocados ao divulgar um vídeo no qual usava um biquíni fininho em frente ao espelho.

Com o corpo inteiro refletido, ela deixou a calcinha estilo asa delta lá no alto e ainda fez questão de dar uma puxadinha, evidenciando toda a marquinha do bronze por baixo.

Para completar, a famosa ainda roubou a cena por conta das belas pernas, que deram um show à parte. Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios ao seu visual.

“Está bem biscoiteira hoje“, disparou uma pessoa. “Você quer beleza? Toma“, reagiu outra. “Eu sempre me pergunto: como ela consegue ser tão perfeita?“, perguntou mais uma.

Nesta semana, Luisa Sonza comentou os rumores de um relacionamento entre ela e Vitão, em entrevista para Matheus Mazzafera, no Youtube.

“Eu não tenho muito como lidar com isso porque são boatos que eu não tenho nem como justificar. Não sei nem de onde eles vieram. Vieram da roupa que eu visto? Das músicas que eu canto? É daí que vem o boato de uma traição? É uma coisa que não tem nexo“, disparou a famosa.

“São questões que não existem e as pessoas afirmam a partir de um nada. Então prefiro ignorar essas mentiras. Não tenho nem como me justificar? Totalmente sem nexo“, completou ela, que, quando questionada se estava de boa com o ex, apenas sinalizou um sim com a cabeça.

