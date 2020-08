Luisa Sonza se declara para Vitão de forma direta e detalhe levanta suspeita

Luisa Sonza e Vitão continuam fortalecendo os rumores de que estão juntos. Desta vez, a cantora foi ainda mais direta durante uma live promovida pelo artista em seu perfil no Instagram.

Diretamente de Maceió, a famosa o chamou de “mozão”, ao admitir estar com saudades, e isso foi o suficiente para que os internautas começassem a se questionar se eles haviam se assumido.

“Você tá ao vivo ainda?”, questionou ele. “Tô”, respondeu Sonza. “Todo mundo com seus respectivos mozões”, disse ele. “É isso, saudade do mozão”, disse Luisa.

A partir daí, muita gente começou a suspeitar que eles estão mais que assumidos, ainda mais depois de terem dito “eu te amo” um para o outro.

Vale lembrar que, nesta mesma semana, ela posou em frente ao espelho e os fãs mais atentos deram zoom, notando que está cada vez mais próxima do artista, com quem lançou, recentemente, o single Flores.

Para completar, ela filmou detalhes da peça e deixou a foto ainda mais em evidência. Nos comentários, a loira dividiu opiniões e algumas pessoas disseram que ela fez de propósito.

“Ela quer assumir mas fica com receio, aí só fica dando sinais”, disparou uma pessoa. “Quem anda com uma foto no bolso dentro de casa?”, questionou outra.

“Só eu que percebi que além da foto, tem um buquê de flores no moletom? Tipo, o moletom tá relacionado a eles e a música deles”, apontou mais uma.

