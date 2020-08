Luísa Sonza solta o verbo sobre rivalidade entre artistas

Luísa Sonza utilizou o seu perfil do Twitter para fazer um desabafo sobre a rivalidade que criam entre os artistas brasileiros. Neste domingo (2), a cantora ainda pediu para as pessoas que gostam do Pop se juntarem.

“Cara, entendam de uma vez por todas que criar rivalidade entre artistas pop só ferra todos nós. O sertanejo é o que é hoje em dia porque houve união entre todos”, desabafou a famosa.

A ex-esposa de Whindersson Nunes ainda implorou: “Fãs de pop, se unam! Se vocês gostam e querem ver esse estilo e os artistas do gênero crescendo, se unam. União faz a força”.

Em seguida, Luísa Sonza também falou sobre rivalidade feminina, principalmente sobre a compararem constantemente com Anitta. “Não preciso nem falar nada, né?”, disse a loira, que ganhou o apoio e o carinho dos seus fãs.

“Lenda“, disse um internauta. “Relaxa Luísa, o que vale é a sua amizade com a Anitta. Essas pessoas tóxicas dá internet são sem futuro”, declarou outro admirador. “Arrasou”, elogiou um terceiro seguidor.

