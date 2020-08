Luiz Bacci se contradiz ao falar da quarentena e polemiza ao debochar de fãs

Luiz Bacci atualmente pode ser visto diariamente no Cidade Alerta, noticiário da Record, mas também marca presença frequentemente nas redes sociais. Ao conversar com alguns de seus seguidores, o jornalista acabou criando acidentalmente algumas polêmicas.

O “menino de ouro” abriu a ferramenta em que pessoas podem lhe mandar perguntas no Instagram e recebeu as mais variadas. Um dos internautas perguntou há quanto tempo Bacci estava sem fazer sexo e leu a seguinte resposta: “Pré-coronavírus”.

No entanto, 1 hora antes ele foi perguntado sobre qual foi a última vez que “pegou alguém” e disse que há três meses (em maio). Visto que a quarentena começou em março e o primeiro caso da Covid-19 no Brasil foi em fevereiro, ficou a dúvida se o apresentador da Record realmente venha respeitando o isolamento social. Ele ainda descartou a ideia de se casar com alguém.

Depois, Luiz Bacci ainda tirou onda da cara de fãs ao satirizá-los por uma escrita errada, como um que escreveu “deis de” ao invés de “desde” ou outro que colocou “pousaria”, no lugar onde deveria ter “posaria”. Sobre essa última interação, o bonitão ainda desconversou sobre um possível ensaio nu.

Outra pessoa fez a seguinte proposta: “O pessoal fala que eu pareço com você, poderiamos fazer uma live”. Luiz disparou: “Jamais, você parece o cão”. Para uma que brincou que estava grávida dele, ele soltou: “Se puxar [a] você, ferrou”. A uma terceira, que queria transar com ele, o âncora do Cidade Alerta disse o seguinte: “Acorda do sonho e acorda pra vida, perfumada”.

Confira: