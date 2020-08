Luiz Flávio de Oliveira é escalado para apitar final do Paulista; torcedores do Palmeiras protestam

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu nesta quinta-feira o quadro de arbitragem para decisão do Campeonato Paulista.

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi o escolhido para comandar o apito no clássico entre Palmeiras e Corinthians.

A decisão foi feita em uma audiência pública realizada pela Comissão de Arbitragem da Federação Paulista, que também definiu a escolha de Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Caetano Ribeiro da Costa como auxiliares.

Flávio Rodrigues de Souza será o 4º árbitro, e Evandro de Melo Lima o 5º.

Já o árbitro de vídeo foi escalado com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral como VAR principal, auxiliado por José Claudio Rocha Filho e Alex Ang Ribeiro.

Luiz Flávio de Oliveira durante jogo entre Palmeiras e Corinthians, em 2019 Cesar Greco/Ag Palmeiras

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como a primeira partida em Itaquera terminou empatada por 0 a 0, quem vencer se consagra campeão. Se houver outra igualdade, a decisão vai às penalidades máximas.

PALMEIRENSES PROTESTAM

Após o anúncio da escolha de Luiz Flávio de Oliveira, um pequeno grupo de torcedores do Palmeiras protestou em frente à FPF.

Além de cânticos, os uniformizados colocaram uma faixa no prédio da Federação com a seguinte frase: “Cadê o sorteio do apito?”.

Vale lembrar que a arbitragem do jogo de ida da final ficou por conta de Raphael Claus.