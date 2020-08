Luiza Brunet sofre derrota na Justiça contra ex-marido e promete atitude

Luiza Brunet sofreu derrota na Justiça e não terá direito a metade da fortuna de seu ex-marido, Lirio Parisotto, que foi acusado de agressão física pela atriz. A famosa, no entanto, garantiu que vai recorrer da decisão.

Em suas redes sociais, Brunet comentou: “A minha maior vitória já aconteceu. Foi a condenação do meu agressor, o reconhecimento da união estável faz parte da minha vida e é um direito que tenho. A luta continua e por todas as outras mulheres”.

A artista ainda declarou: “E perde a batalha mas a luta continua. ‘Posso dizer que eu e ele sabemos o que foi vivido entre 2011 a 2016′”.

Para a Quem, o escritório que de advocacia que representa a ex-modelo disse que ela irá recorrer da decisão. Conforme informou o jornal Folha de S. Paulo, Luiza Brunet perdeu em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo e seus representantes entrarão no Superior Tribunal de Justiça com um recurso especial.

“A Justiça fez uma análise na qual se apegou a um único ponto das provas dos autos e não examinou o restante do conjunto probatório. É inegável que Luiza e Lírio em cinco anos tiveram uma união estável”, afirmou Pedro Fonseca Neto, advogado da atriz.

Segundo a Forbes, Parisotto tem uma fortuna avaliada em 1,6 bilhão de dólares. O empresário já havia ganho a causa em primeira istância, mas a artista recorreu na época. Na primeira tentativa de acordo, ela pediu 100 milhões de reais.

