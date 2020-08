Luiza Possi exibe resultado de mudança radical

Luiza Possi decidiu radicalizar nos cabelos e exibiu o resultado na web. Ela agora conta com tons mais dourados e aplicou mega hair, deixando as madeixas na altura dos ombros. Em entrevista à revista Quem, a cantora deu detalhes sobre os motivos que a levaram à tal transformação.

“Eu amei quando vi no espelho. Me senti um mulherão! Escolhi esse novo visual porque eu queria estar com um cabelo mais longo, mais empoderado, com uma cor mais uniforme. Eu queria me sentir mais dourada!“, justificou.

Luiza ainda revelou que a mudança de tempos em tempos faz bem para sua autoestima: “Quando eu sinto que estou num momento começando uma nova empreitada de trabalho, espiritual ou qualquer nova empreitada que eu me sinto num novo começo, eu me motivo a mudar o cabelo“.

O período de quarentena, segundo ela, não serviu de desculpa para descuidar dos cabelos. “Já uso bastante máscara de tratamento para mantê-lo saudável, principalmente nessa quarentena que eu arrisquei a pintar de azul e depois voltei para o loiro platinado. Foi algo divertido“.

Na postagem do Instagram, claro, não faltaram elogios ao novo visual. “Que linda, amei a transformação“, elogiou uma moça. “Ficou maravilhosa“, definiu outra. “Um mulherão desses, Brasil!“, exaltou uma terceira.

Confira: